Юрист: Комментируя задержания на Зыбицкой, Шуневич недоговаривает 7 7.06.2018, 17:07

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Фото: tut.by

Глава МВД делает это специально.

«Брутального задержания на Зыбицкой не было — все было четко и грамотно, а задерживали тех, кто нарушал закон и находился в нетрезвом состоянии в общественном месте», - говорит «Еврорадио» министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Юрист Тамара Сидоренко утверждает, что министр специально недоговаривает, цитируя соответствующую статью Административного кодекса.

Тамара Сидоренко: "В соответствии с 3 частью статьи 17 Административного кодекса, административному наказанию подлежат только люди, находящиеся в общественном месте в нетрезвом состоянии и в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Просто нетрезвый человек на улице, который адекватно себя ведет, пусть и немного покачивается при ходьбе, — он не нарушает общественный порядок. Он не подлежит никакой ответственности, и оснований задерживать его, а тем более отвозить в органы милиции, на мой взгляд, нет. И логика где: если у нас есть места, где люди выпивают, то каким образом людям из этих учреждений домой добраться — только с помощью такси?"

Правда, уточняет эксперт, речь не идет о тех, кто выпивал алкогольные напитки за пределами бара или летней террасы — они закон нарушили.

Тем не менее объяснения, которые дал действиям милиции министр Шуневич, Тамара Сидоренко называет "урезанными". И не исключает, что он намеренно это делает, чтобы оправдать действия своих подчиненных

Напомним, задержание почти 30 человек произошло на Зыбицкой в ночь со 2 на 3 июня.