Путинские бояре на распутье Иван Яковина, «Новое время»

7.06.2018, 17:26

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Иван Яковина

Запад уже совершенно ясно поставил перед путинскими боярами выбор.

В эти дни в Европе началось массовое уничтожение их мечтаний, планов и жизненных стратегий. Причем, в рамках этой операции их отлучают не только от Запада, от возможности путешествовать там, жить, учить детей и лечить родителей. Их отлучают от собственных денег, годами наворованных непосильным трудом. Это уже не шутки – совсем серьезное дело!

Я как-то раз уже тут пел печальную песнь о крушении некогда могучей империи алюминиевого короля Олега Дерипаски. Его компания Русал из-за американских санкций лишилась доступа к банковской сфере, к кредитам, к возможности оплаты счетов и получения денег за свою продукцию.

В общем, она стала жалкой тенью самой себя. Можно сказать, призраком. Она даже не может получить дивиденды от своей доли в других компаниях. От нее все шарахаются, как от прокаженной. А сам Дерипаска, полностью отлученный от Запада, даже и не знаю, чем сейчас занят. Может быть, в монастырь ушел...

Еще одна невеселая история из этой же оперы – это последние события в судьбе Виктора Вексельберга – уроженца города Дрогобыч, кстати! Это один из самых богатых россиян. Его состояние оценивается в $13,6 млрд. Точнее, оценивалось – до недавних пор. Сейчас из-за американских санкций оно может сильно усохнуть.

Швейцарские банки, видимо, сговорившись, арестовали на его личных счетах около миллиарда долларов. Просто из опасений попасть под американские санкции. Вексельберг собирается с ними судиться, но пока его миллиардом распоряжается кто-то другой. Вкладывает его куда-то, получает с него проценты и так далее. Представляете, как можно нажиться, получив беспроцентный кредит в миллиард долларов?

В мире капитала все очень жестко: как только появляется возможность заграбастать чей-то миллиард, ею тут же пользуются все, кто оказался рядом. Дерипаске и Вексельбергу в этом смысле очень не повезло. С американцами ругается и воюет Путин, но вот миллиарды Запад у них забирает, а не у него! Они оплачивают его забавы в Крыму, Донбассе и Сирии.

Но и это еще не все! Кипрские банки, как по команде, объявили о том, что закроют счета всех офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Кроме того, стали закрывать счета тех россиян, кто оказался под американскими санкциями. Деньги, киприоты, наверное, заберут себе.

Надо ли напоминать, что практически все российские жулики и воры открывают на Кипре счета для своих офшоров. Это просто было очень удобно. И вот – все их денежки сейчас могут превратиться в пепел.

В Лондоне несколько сотен россиян оказались фигурантами расследований о происхождении капиталов, вложенных в британскую экономику. Если какой-нибудь генерал ФСБ не сумеет доказать, что свои $20 млн он честно заработал, то деньги арестуют, конфискуют, а его выкинут домой – к родным березам.

Таким образом, сейчас Запад проводит принудительную репатриацию разгулявшихся по миру российских олигархов. Им так поясняют, что пока в самой России остается тоталитарный режим, никто их не будет считать частью мировой элиты.

Они для Запада – кто-то типа колумбийских наркобаронов или африканских полевых командиров. Те тоже внутри страны убивают, пытают и грабят, вывозят потом деньги на Запад, где хотят легализоваться. А им там говорят: нет, ребята. Так у нас дела не делаются. Сначала демократия и свобода в ваших странах, а потом уже легализация.

Проще говоря, чтобы Дерипаска, Вексельберг, Абрамович и олигархи калибром поменьше могли спокойно жить на Западе, они должны поменять режим в России. Как только она перестанет угрожать всему миру, тогда и эти люди будут легализованы. Им разрешат приезжать в Лондон и Майами и тратить там свои деньги.

Таким образом, Запад уже совершенно ясно поставил перед путинскими боярами выбор: либо у них все отбирают и в Европу не пускают, либо они как-то избавляются от Путина. После этого им деньги вернут, и из приличного общества грязными тряпками гнать не будут.

Теперь вот боярам остается чесать свои бороды и думать: хотят ли они всю жизнь провести в России, где в любой момент их могут отправить в тюрьму, а все добро – отобрать? И если не хотят, то им придется устроить заговор и действовать.

Иван Яковина, «Новое время»