Brexit: Британия предлагает ЕС запасной план 7.06.2018, 17:33

Британское правительство предлагает ЕС утвердить план «приостановления».

Британское правительство придерживается своего предложения к Европейскому Союзу утвердить план "приостановления", который будет ограничен во времени, и ожидает, что к концу декабря 2021 будет заключен окончательный договор.

Об этом говорится в документе, опубликованном правительством Великобритании, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Великобритания заявила, что так называемый план "приостановления" будет введен в действие, если возникнет любая задержка с заключением итогового соглашения по Brexit.

План должен применяться ко всему Соединенному Королевству, а не только к Северной Ирландии, как это было предложено ЕС.

Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года, и правительство пытается добиться прогресса по соглашению до саммита лидеров ЕС в конце этого месяца.

Как отмечает ВВС, Великобритания и ЕС еще не договорились о том, как будет действовать торговля после Brexit, но заявили, что опция "обратного хода" необходима в случае, если соглашение не будет готово вовремя, чтобы избежать возвращения к жесткой границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лондон заявил, что первоначальный план ЕС, который сохраняет Северную Ирландию в таможенном союзе, фактически создал бы границу между Северной Ирландией и остальной Великобритании, что является неприемлемым.

Вместо этого Великобритания предлагает запасной план, который позволит временно привязать всю страну к Таможенному союзу ЕС после декабря 2020 года, когда истекает 21-месячный переходный период после Brexit.