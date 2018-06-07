Белорусов зовут собирать польскую клубнику 7.06.2018, 17:59

Фермеры соседней страны переживают, что часть урожая просто сгниет на полях.

«Найму на сбор клубники сейчас. Плантация аккуратная, прополотая. Приветствуются работники, желающие подработать помимо основной работы, и работники из Украины и Беларуси», - пишет фермер из польского города Седльце.

Таких объявлений на сайтах по поиску работы в Польше - десятки, и новые появляются каждый день. Сборщиков ягод ищут на июнь. Предлагают от 12 до 18 злотых в час (от 6 руб. 50 коп. до 9 руб. 70 коп.). Некоторые платят за лубянку - корзинку из шпона, в которой продаются ягоды, от 2,5 до 4 злотых (от 1 руб. 35 коп. до 2 руб. 16 коп.). Работодатель часто обеспечивает жильем и обедом в течение дня, предоставляет несколько коротких перерывов, пишет kp.by.

За восьмичасовой рабочий день можно успеть заработать в переводе на белорусские в среднем 64 рубля, а за две недели без выходных - почти 900 рублей.

Урожай клубники в этом году хороший, ягода крупная и не побитая градом. Ее нужно срочно собирать и продавать… а работать никто не хочет!

- Желающих давно нет. Молодежь не хочет, у остальных нет желания горбатиться целый день, чтобы заработать несколько сотен злотых. Последние несколько лет помогали украинцы, но теперь - нет. Знаю многих фермеров, у которых клубника остается на поле. И просто гниет, потому что не нашли никого на работу, - рассказывает изданию money.pl клубничный фермер.

Аналитики эту ситуацию объясняют просто: украинцы считают эту работу низкооплачиваемой, поэтому не соглашаются.

- Те, кто приезжает в Польшу, здесь затем, чтобы за короткое время заработать и выслать деньги домой. Таким способом в прошлом году в Украину попало 13 миллиардов злотых (примерно 3,5 миллиарда долларов. - Ред.). Все больше украинцев не желают работать за минимальную оплату, - комментирует эксперт рынка труда Анджей Кубисяк.

А что же белорусы? Они тоже известны полякам как дешевая рабочая сила, но и они в этом году игнорируют польские клубничные плантации.

- Я несколько лет назад ездил на клубнику в Польшу. Как для студента это была хорошая подработка - я за месяц получил 600 долларов, - рассказывает житель Кобрина Павел. - Тогда на поле как раз работали белорусы, украинцы, в основном женщины и студенты. Среди поляков эта работа считается низкооплачиваемой. И сами они работать в поле не хотят, только следят за ценами на клубнику: они привыкли, что ягоды в Польше в сезон должны быть дешевыми. И эта работа довольно трудная: целый день нужно ползать среди кустов с клубникой под палящим солнцем, к вечеру - не разогнуться. В этом году точно не поеду, лучше дома родителям на клубничных грядках помогу - за еду.