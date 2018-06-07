У Путина спросили: «Володя, ты не устал?» 7.06.2018, 17:45

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В эфире прямой линии на экран был выведен вопрос, намекающий правителю РФ об отставке.

В эфире прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил отрицательно на вопрос, выведенный на экран: «Володя, ты не устал?», передает РБК.

Он также попросил вернуть на линию вице-премьера Алексея Гордеева, отвечающего за сельское хозяйство, и задал ему вопрос: «Почему мясо коровы называют говядиной?» Гордеев не смог ответить на вопрос правителя РФ.

Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая после церемонии инаугурации в Кремле. «Выборы» президента России состоялись 18 марта, Путин занял первое место с 76,69% голосов.