По дороге из Куропат задержали Павла Северинца 7.06.2018, 18:00

Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

Оппозиционного политика силой затолкали в милицейскую машину.

В Минске неподалеку от Куропат, на улице Мирошниченко задержали сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павла Северинца. Его силой затолкали в милицейскую машину. Об этом «Радыё Свабода» сообщил свидетель задержания, активист Денис Урбанович.

Северинец принимал активное участие в акции протеста перед воротами ресторана «Поедем поедим», открывшегося рядом с Куропатами.