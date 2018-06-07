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По дороге из Куропат задержали Павла Северинца

  • 7.06.2018, 18:00
Павел Северинец
Фото: belaruspartisan.org

Оппозиционного политика силой затолкали в милицейскую машину.

В Минске неподалеку от Куропат, на улице Мирошниченко задержали сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павла Северинца. Его силой затолкали в милицейскую машину. Об этом «Радыё Свабода» сообщил свидетель задержания, активист Денис Урбанович.

Северинец принимал активное участие в акции протеста перед воротами ресторана «Поедем поедим», открывшегося рядом с Куропатами.


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