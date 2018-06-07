В Польше принят Закон о снижении зарплаты парламентариев
- 7.06.2018, 18:04
Польский Сенат без поправок принял Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов.
Сенат Польши без поправок принял Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов. За проголосовало 58 сенаторов, один был против, двое – воздержались, сообщает «Радио Польша».
Принятый Сенатом закон предусматривает сокращение зарплат польских парламентариев на 20%.
По мнению авторов закона, изменение размера окладов парламентариев связано с «социальными ожиданиями относительно вознаграждений депутатов и сенаторов» и призвано поспособствовать «положительным социальным и экономическим эффектам».
Теперь Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов будет ожидать подписи президента Польши Анджея Дуды.