В Польше принят Закон о снижении зарплаты парламентариев 7.06.2018, 18:04

Фото: charter97.org

Польский Сенат без поправок принял Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов.

Сенат Польши без поправок принял Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов. За проголосовало 58 сенаторов, один был против, двое – воздержались, сообщает «Радио Польша».

Принятый Сенатом закон предусматривает сокращение зарплат польских парламентариев на 20%.

По мнению авторов закона, изменение размера окладов парламентариев связано с «социальными ожиданиями относительно вознаграждений депутатов и сенаторов» и призвано поспособствовать «положительным социальным и экономическим эффектам».

Теперь Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов будет ожидать подписи президента Польши Анджея Дуды.