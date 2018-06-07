«Как в санатории»: Якубович посетил жодинскую тюрьму 29 7.06.2018, 18:47

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Фото: sb.by

Общественный совет при МВД побывал в тюрьме № 8.

Sb.by опубликовал фоторепортаж с поездки общественный совет при МВД в Жодинскую тюрьму № 8. С ноября 2017 года совет возглавляет Павел Якубович.

На фотографиях «белые простыни и обед, как в санатории». Отвечают ли эти фотографии реальности?

Напомним, жодинская тюрьма имеет очень дурную славу. В 2016 году правозащитникам стало известно о трех случаях самоубийств в тюрьме № 8.

Ранее члены общественного совета при МВД, среди которых — председатель экс-глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, сопредседатель Белорусского союза женщин Антонина Морова и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, посещали ИВС и тюрьму №4 в Могилеве. Тогда Дорофеева заявила, что ей очень понравилось питание заключенных.