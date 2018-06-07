Навальный нашел у жены скандального депутата Слуцкого трехэтажный пентхаус в Москве 5 7.06.2018, 18:59

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ФБК продолжает бороться с коррупцией в России.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выяснил, что жена депутата Госдумы Леонида Слуцкого Лидия Лыскова владеет трехэтажным пентхаусом в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве, пишет «Медуза».

В декларации Слуцкого за 2017 год указано, что его супруга владеет нежилым помещением площадью 562 квадратных метра. По данным ФБК, такую же площадь имеет трехэтажный пентхаус в «Кутузовской ривьере» на западе Москвы, записанный на Людмилу Лыскову (о том, что так зовут жену Слуцкого).

По оценке ФБК, принадлежащее Лысковой жилье стоит не менее 400 миллионов рублей. При этом сумма задекларированного годового дохода жены Слуцкого в 2017 году составила 223 тысячи рублей; самого депутата — около пяти миллионов рублей.

Как отмечает ФБК, бывший владелец компании Mirax Group, построившей комплекс «Кутузовская ривьера», Сергей Полонский во время суда утверждал, что в 2010 году дал взятку в виде пентхауса в «Кутузовской ривьере» площадью 990 квадратных метров бывшему заместителю мэра Москвы Владимиру Ресину. По словам Полонского, посредником при даче взятки выступил Слуцкий, ранее занимавший должность советника Ресина. По информации Business FM, Полонский подал заявление на Ресина и Слуцкого в СК и Генпрокуратуру в связи с вымогательством взятки.

Журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Дарья Жук («Дождь») и Екатерина Котрикадзе (RTVI) обвиняют Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата. Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что не слышал об обвинениях против Слуцкого.

Алексей Навальный в марте опубликовал расследование о Слуцком, в котором заявил, в частности, что депутат 10 лет арендует участок на Рублевке, но ни разу его не декларировал. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила не наказывать за это Слуцкого, который назвал произошедшее «технической ошибкой».