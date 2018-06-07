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В Новогрудке появилась своя городская валюта

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  • 7.06.2018, 19:15

Новогрудок стал 14-м городом в Беларуси, для которого отчеканен специальный «городской» рубль.

Официальный релиз монеты вышел в конце мая. Выпуск «городских рублей» проводится в рамках проекта «113 городов». Новогрудок стал вторым городом гродненского региона, отраженным на монете. В прошлом году был отчеканен рубль для Гродно, пишет hrodna.life.

На аверсе монеты в центре располагается Новогрудский замок. Изображение взято с гравюры «Вид замка в Новогрудке в начале XVI века». Над замком располагается большое облако, справа находится исторический герб Новогрудка — фигура Архангела Михаила с мечом правой руке и весами в левой, на «барочном» щите.

На реверсе монеты — надпись на белорусском языке «Республика Беларусь» в две строки. Слева от центра — один из символов Беларуси — аист.


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