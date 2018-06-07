Что такое говядина? 4 Антон Орехъ

7.06.2018, 19:18

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Антон Орехъ

Есть вопросы, на которые нет ответа даже у самого умного из ныне живущих.

Дорогие мои, я понимаю, что не у всех есть ум. В конце концов, ум – это опция, которая в большинстве случаев не пригождается. Но зрение-то есть у большинства. Слух у большинства, слава богу, имеется. Ну, вы же не можете не видеть или не слышать, как это происходит. Понятно, что никакого содержания в Прямой линии Путина нет. Его там нет уже давно. Это поняли даже в Кремле. От собственного содержания устал даже сам Владимир Владимирович.

Решили поменять хотя бы форму. И эта форма получилась прекрасной. Форму же вы видите! Слышите же ее по трансляции? 77% проголосовавших за бесконечное и безразмерное президентство – скажите мне: вы не понимаете еще, кто вы? Вы уже даже не массовка. Раньше была хотя бы теоретическая возможность задать не согласованный, не отрепетированный вопрос.

Раньше на Прямых линиях временами бывало хотя бы весело. А сейчас из сценария реальных людей убрали вовсе. А роль массовки поручили «волонтерам», которые должны в нужное время выражать позитив, а в промежутках благоговеть. С одной стороны – это люди, с другой стороны – декорация.

Точно такой же декорацией стали и ваши 56 миллионов 430 тысяч 712 голосов, опущенных в урны в марте.

А перед Путиным экраны, который он называет досками. На эти доски прибивают то губернаторов, то министров. Губернаторы и министры вспоминают школьные годы чудесные и четыре часа сидят, как на уроке, молясь, чтобы их к этой доске не вызвали.

Дорогие мои, вы посылаете Путину миллионы вопросов, шлете звонки и видосы. И окончательно оформляете этот балаган. В огромной стране, где столько губернаторов, что они все на доске у Путина не умещаются, где десятки законодательных собраний, сотни мэров, пэров, сэров и… других официальных лиц, миллионы чиновников — никто и ни черта не может сделать! А чтобы что-то все-таки сделалось, надо обратиться по адресу «Кремль. Путину» — и только туда! И только он. И миллионы граждан каждый год пишут и пишут, просят и просят! Потому что в длинной цепочке между простым человеком из глубокой глубинки и Президентом России не работает ни одно звено!

Не Путин это придумал на Руси, но за двадцать лет правления Путин не сделал ничего, чтобы такую систему отношений царя и народа изменить. Наоборот – он эту системы довел почти до совершенства.

Когда вся страна существует только для удовольствия Его Величества и отделена от него всеми видами связи. Вас не соединяют с Путиным по телефону и видео – а отделяют от Путина! Миллионы людей просят и умоляют, глядя с нечетких картинок или вещая из шипящих трубок, несколько десятков губернаторов дрожат от страха на «досках» экранов.

А когда президенту становится совсем скучно, он возвращает на «доску» господина Гордеева и спрашивает у него, почему мясо коровы называется говядиной. Так мы вдруг выясняем, что есть вопросы, на которые нет ответа даже у самого умного из ныне живущих. Так почему же мясо коровы называется говядиной? Кто знает?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»