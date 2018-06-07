Белорусы ждут роста цен и хранят сбережения в валюте 2 7.06.2018, 19:45

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Почти половина белорусов ощутили в мае на себе рост инфляции.

Большинство ждет, что цены будут расти как сейчас или быстрее, таковы результаты опроса, проведенного Нацбанком. Эксперты связывают эти итоги в том числе и пессимизмом жителей нашей страны, которые не привыкли ждать чего-то хорошего от экономических показателей Беларуси, пишет БДГ.

Напомним, что первый заместитель премьер-министра страны Василий Матюшевский заявил, что ситуация по ценам в Беларуси сейчас — стабильна.

«За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция», — подчеркнул Матюшевский.

Опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца, начиная с февраля, таких белорусов стало меньше на 2,8%. При этом умеренным рост цен считают 39,4%, хотя три месяца назад их было 38,7%.

Но количество белорусов, которые увидели высокую инфляцию, выросло с 47,9% (в феврале) до 49,8% (в мае). И большинство 64,4% ожидают, что цены будут расти так же интенсивно как сейчас и еще 11%, что интенсивней. Ощущаемый уровень инфляции у белорусов вырос с 12,4% в феврале до 12,9% в мае.

В результате почти половина белорусов (48,1%) отказались в мае от крупных покупок. Абсолютное большинство считает май плохим временем для приобретений (68,3% опрошенных), 66,5% белорусов посчитали, что это неудачное время и для крупных покупок в кредит.

Национальный пессимизм

«Инфляционные ожидания белорусов остаются высокими, при этом население ощущает, что цены растут в несколько раз быстрее, чем свидетельствует официальная статистика. Рост ощущаемого уровня инфляции может быть связан в том числе и с тем, что инфляция действительно немного ускорилась: если по итогам декабря 2017 года годовая инфляция составила 4,6%, то по итогам марта 2018 года – 5,4%, по итогам апреля 2018 — 5%», - прокомментировала результаты опроса Нацбанка Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

По ее мнению, в каждой отдельно взятой семье ощущаемый уровень инфляции зависит от того, какие товары и услуги традиционно входят в ежемесячную потребительскую корзину: что-то дорожает быстро, что-то – не дорожает вообще.

«Рост ощущаемого уровня инфляции можно связать в том числе и с ускоренным ростом административно регулируемых цен и тарифов. Например, жилищно-коммунальные услуги в марте 2018 года продемонстрировали годовую инфляцию на уровне 18,8%. А ведь ЖКУ – это как раз те расходы, которые несет любая семья независимо от своих предпочтений и образа жизни», - пояснила эксперт.

Кроме того, добавила Кулакова, белорусы очень чувствительны к любым изменениям на валютном рынке, и апрельские колебания валютных курсов вкупе с подорожавшим долларом могли повлиять на настроения. «Также здесь проявляется еще одна особенность менталитета нации – пессимизм в отношении процессов, происходящих в экономике и на финансовом рынке», - заключила она.