Топ-6 самых главных плюсов для здоровья от кваса 7.06.2018, 19:28

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У самого популярного прохладительного напитка множество преимуществ для здоровья.

Эксперты назвали 6 самых ценных свойств свекольного кваса, пишет Medikforum.ru.

В последние годы мы привыкли к мысли о том, что пробиотики творят настоящие чудеса с нашим здоровьем. Они не только обеспечивают организм целым рядом нутриентов, но и дарят нам полезные бактерии, укрепляющие пищеварительную систему и иммунитет. Квас является одним из самых богатых в плане пробиотиков напитков, удивительно полезным для здоровья. Во многих разновидностях кваса можно также встретить следы ягод или растений, которые еще более усиливают полезную составляющую этого напитка. А вот и самые ценные свойства свекольного кваса.

Квас насыщен волокнами, что очень полезно для пищеварительной системы. В средней порции кваса содержится такое же количество волокон, которые можно получить от смузи из свеклы. Напитки с волокнами улучшают пищеварение, снижают абсорбцию сахара, не дают токсинам попадать в кровоток и сражаются с холестерином.

Квас очищает печень. Свекла является очищающим для печени продуктом, и квас проделывает отличную работу по выведению токсинов и жира из печени. Не стоит забывать о том, что этот орган скапливает большое количество вредных веществ, что может негативно повлиять на его работу.

Квас богат пробиотиками. Именно это делает его столь популярным среди поклонников здорового образ жизни. Полезные бактерии в квасе укрепляют иммунную систему.

Квас вымывает кислотность из крови. Свекла содержит беталаины - пигменты, которые обеспечивают ей здоровый красный оттенок. Эти самые компоненты помогают организму производить новые красные кровяные клетки, сохраняющие щелочной баланс.

Квас насыщен нутриентами. Свекла богата витамином C, и квас содержит оптимальное количество этих антиоксидантов, сражающихся с токсинами и укрепляющих иммунитет. Также это напиток богат магнием, играющим важную роль в работе почек, поджелудочной железы и здоровье костей.

Квас сражается с раком. Это объясняется высоким содержанием антиоксидантов, которые производят противовоспалительное воздействие на организм.