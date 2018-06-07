Безработных лишили льгот на ЖКХ 9 7.06.2018, 19:33

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В Беларуси пересмотрели список тех, кто может получать субсидии на ЖКУ.

Соответствующий указ № 225 сегодня подписал Лукашенко, сообщает пресс-служба. К примеру, те, кто попадет в тунеядцы, не сможет претендовать на безналичные жилищные субсидии, пишет tut.by.

В список тех, кто может получить безналичные жилищные субсидии, включили ухаживающих за детьми до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающих соответствующие пособия в органах по труду, занятости и соцзащите.

«Субсидии будут положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Минтруда без необходимости сбора каких-либо документов», — отмечают в пресс-службе Лукашенко.

Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.

Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. Пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября.

Ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут подпасть около 250 тысяч белорусов.