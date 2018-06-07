США и Китай: отношения, которые изменят мир Ричард Хаас

7.06.2018, 19:50

1,239

Северная Корея может укрепить отношения между Пекином и Вашингтоном.

Саммит США и Северной Кореи предотвратил кризис, который не принес бы пользы ни США, ни Китаю. Он напомнил гражданам обеих стран о ценности китайско-американского сотрудничества

Хотя это не очевидно, но со времен распада Советского Союза, Северная Корея может укрепить отношения между США и Китаем. Независимо от того, реализуется ли этот потенциал, объяснить, почему это возможно, – просто.

Современные китайско-американские отношения зародились почти полвека назад: на основе общего опасения СССР, который угрожал обоим государствам. Отношения выстраивались по принципу старой поговорки: «Враг моего врага – мой друг».

Такие отношения могли пережить все что угодно только не исчезновение общего врага. А именно это и произошло, когда в 1989 году окончилась “холодная война”, а в начале 1992 года распался СССР.

Однако отношения между США и Китаем демонстрировали удивительную устойчивость, и получили новое обоснование: экономическую взаимозависимость. Американцы счастливы покупать огромное количество недорогих китайских промышленных товаров. А спрос на эти товары обеспечивал рабочие места для десятков миллионов китайцев, которые переехали из бедных сельскохозяйственных районов в новые или быстро растущие города.

Со своей стороны, Соединенные Штаты гипнотизировала возможность экспортировать свои товары на обширный китайский рынок, где существовала потребность в продукции высшего качества, которую они еще не могли производить.

Многие в США также полагали, что торговля предоставит Китаю большую роль в сохранении существующего международного порядка, а вероятность, что рост державы будет проходить мирным путем, будет увеличиваться. Связанная с этим надежда заключалась в том, что политическая реформа последует за экономическим ростом. Такие расчеты привели США к решению поддержать вступление Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

Теперь, спустя годы, экономические связи, которые стали основой китайско-американских отношений, все чаще становятся источником противоречий, которые им угрожают. Китай экспортирует в США гораздо больше, чем импортирует: это способствует сокращению миллионов рабочих мест в Америке.

Свой рынок, как ожидалось, Китай не открыл, как и не провел обещанных реформ. Более того, правительство Китая продолжает субсидировать государственные предприятия и либо крадет интеллектуальную собственность, либо требует передачи таковых китайским партнерам в качестве условия доступа иностранных компаний на внутренний рынок.

Такую критику Китая поддерживают как республиканцы, так и демократы США, даже если они не согласны со многими мерами, предлагаемыми администрацией Трампа. И критика не ограничивается экономическими вопросами. В США нарастает беспокойство растущей настойчивостью Китая за его границами. Инициатива «Один пояс, один путь», является, скорее, геоэкономическим инструментом для расширения влияния Китая, чем программой развития. Широкие притязания Китая на Южно-Китайское море и создание там военных баз, во всем регионе расценивается как провокация.

Внутриполитическое развитие Китая также разочаровало наблюдателей. Отмена ограничения президентских сроков и концентрация власти в руках Си Цзиньпина стали для многих неожиданным сюрпризом.

Существует также обеспокоенность насчет подавлений инакомыслия (часто скрытого под видом антикоррупционных мер президента), ущемления гражданского общества и репрессий уйгурских и тибетских меньшинств в западном Китае. В результате, обычной практикой стало то, что в официальных документах правительства США связывают Китай с Россией и называют его стратегическим соперником.

Все это обращает наше внимание вновь на Северную Корею, чье ядерное оружие и ракеты дальнего действия Китай расценивает как настоящую угрозу – не для себя, а для своих региональных интересов. Китай не хочет конфликта, который нарушил бы региональную торговлю и стал причиной миллионного потока беженцев, который будет проходить через его границу.

Он опасается, что такая война закончится объединением двух Корей в стратегической орбите Америки. Ему также не хочется, чтобы Япония и другие соседи переосмыслили свое отвращение к разработке собственного ядерного оружия. Китайское правительство также выступает против системы противоракетной обороны Южной Кореи (приобретенной у США в ответ на размещение ракет Северной Кореей), которую Китай расценивает как угрозу своему фактору ядерного сдерживания.

Саммит США и Северной Кореи предотвратил кризис, который не принес бы пользы ни США, ни Китаю. Он напомнил гражданам обеих стран о ценности китайско-американского сотрудничества. А прецедент, когда два ведущих мировых лидера сотрудничают, чтобы решить проблему как регионального, так и глобального значения, может стать основой для следующей эры двусторонних отношений. Которые, в большей степени, чем в любых других случаях, определят международную политику этого столетия.

Ричард Хаас, «Новое время»