Тамара Сергей: Мои права были нарушены 7.06.2018, 20:22

Тамара Сергей

Активисток, протестовавших во время выступления Лукашенко, оштрафовали.

Очередные штрафы за пикет получили правозащитница Тамары Сергей, а также общественные активистки из Бобруйска Любовь Санкевич и Валентинa Коваленко, сообщает «Радыё Рацыя».

Пикетирование состоялось 24 апреля на площади Свободы в Минске и было приурочено к выступлению Александра Лукашенко с обращением к «народу и парламенту». Накануне акции эти граждане попытались встретиться с Лукашенко. А когда охрана их не пропустила, то вышли на площадь Свободы с плакатами:

- Когда мы пришли на площадь, нас уже ждали люди в штатском. Как только мы развернули плакаты, они сразу же начали нас снимать. Они не делали нам замечаний, не остановили наше пикетирование, когда решили, что мы совершаем административное правонарушение. Прошло буквально несколько недель, и нам пришли протоколы. То есть, нас не вызывали, как требует закон. Мы не давали никаких объяснений.

По словам Тамары Сергей, этим их права были нарушены. Они написали жалобы на незаконные действия милиции. Тем не менее, суд состоялся. Причем он прошел без участия обвиняемых в совершении преступления. Тамара Сергей и Валентина Коваленко оштрафованы на 20 базовых величин (490 рублей), а Любовь Санкевич на 30 (73 рубля 50 копеек). Они будут обжаловать эти постановления суда, а также обратятся в прокуратуру с заявлением на незаконные действия сотрудников милиции.