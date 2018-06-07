Вице-президент ЕБРР: Госпредприятия продолжают вымывать деньги из бюджета Беларуси 1 7.06.2018, 20:28

Госсектор превратился в балласт для белорусской экономики.

Вице-президент ЕБРР Алан Пию в интервью tut.by подчеркнул, что приватизация является довольно «важной темой» для банка. ЕБРР проводит предприватизационную работу с Банком Москва-Минск, «Криницей», «Блакитом» и «Красносельскстройматериалами». Вице-президент надеется, что в стране произойдут изменения и «все станут свидетелями сделок в сфере приватизации». «Приватизация при надлежащем и добросовестном проведении вполне совместима с понятием сохранения численности занятых и даже их увеличении», — сказал банкир, комментируя опасения на счет разгосударствления экономики.

Не могут рассчитывать на финансирование ЕББР лишь белорусские банки с российским капиталом. Дело в том, что в отношении их материнских структур в РФ продолжают действовать западные санкции. «Ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем», — констатировал вице-президент ЕБРР.

Алан Пию считает важным снижение зависимости белорусской экономики от России.

— Никто не отрицает, что российская экономика напрямую влияет на экономику Беларуси. Торговые связи между странами довольно тесные, — напомнил Пию. — Беларусь много экспортирует в Россию, и если экспорт сокращается, то это сразу отражается на белорусской экономике. Поэтому главным фактором управления белорусской экономикой должна стать диверсификация источников ее роста.

По словам банкира, это могла бы быть «ориентация как на соседние европейские страны — Польшу, Германию, так и на другие восточные страны, Китай, например». «Необходимо избегать чрезмерной зависимости. И проблема заключается в том, что этого добиться очень непросто — приходится прилагать множество усилий», — сказал вице-президент ЕБРР.

В то же время, по словам Пию, «есть элементы, где необходимо улучшение — госсектор все еще вымывает деньги из бюджета, должны быть усилены золотовалютные резервы».