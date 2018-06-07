Цифровая жвачка Иван Кондратьев

7.06.2018, 20:40

Фото: Reuters

Все было нарисовано, как в «Аватаре». И Он, и ведущие, и губернаторы с министрами.

Ожидаемые вопросы и ответы прозвучали 07 июня 2018 года. И дело даже не в том, что Некто не отстроил институты управления и коммуникации в обществе, а в том, что и не собирался, не собирается, и даже не представляет себе, что всё это нужно. Вопросы «что» и «как» поэтому даже не поднимаются. Всё же неплохо.

Вот и китайский корреспондент называет «самым мудрым президентом современного мира», покупая млеющего «мудрейшего» с потрошками за рюмку водки и пачку пломбира «вкус империи». Выйти за пределы процесса Некто не может и не желает.

Ему это не надо. У него есть некая колода, он занимается ее тусованием, и считает это полезным и правильным занятием. И, реально, никто не может заставить номенклатуру перестать играть в свои бумажные игры. Для них административные границы — реальные физические препятствия. Запятая в акте — причина изменения решения. А иерархия чинов — реальная «лестница в небо».

Программу можно было назвать «Четыре часа с Богом», так быстро и споро работали ангелы-архангелы, растворяя в кислоте бесов и расчищая последствия диавольской порчи.

«Каждый человек рождается с Богом в душе». «Ввереные им граждане» (о губернаторах). «В окопах не было атеистов». Все эти образы — знаки мышления, не позволяющего увидеть за «нашими гражданами» людей, которые мечтают освободиться от навязчивой административной (божественной) заботы, от этой бесконечной пустой «службы», «смирения» и «терпения». «Мы работаем для населения». А население то Вас не просило так работать, тем более что эта работа не приносит никаких результатов населению (про 1917 год уже никто не вспоминает, тоже, с трудом и кровью освободились от «кормящих», и вот, снова, опять «прорыв»).

Итак, какие такие институты не видит в упор Некто?

1. Судебная власть. Зачем нужна Ему отдельная судебная власть? Это же конкуренция Его власти?! Пусть будет такая как есть. Имитирующая суд и насквозь коррупционная, зато послушная и отпугивающая..

2. Компетентная и небольшая администрация страны. А кто будет выбирать Его, если все уйдут на «вольные хлеба»? Упразднить Министерства культуры, спорта, науки и образовать Фонды, федеральные и региональные? С небольшим госучастием, а остальное пополнять по Закону о меценатах, которым дать возможность не платить налоги при участии капиталом в этих Фондах? А как же тогда контролировать страну? Каким кнутом, если пряники будут распределять другие?

3. Независимые институты сертификации, научных званий, премий и т.п. Как же можно передать каким-то обществам такое?! Может они захотят вообще выйти из под контроля и перестать содержать Его, Его семью, обслугу и охрану, и Ему снова придется жить в «двушке», и хорошо, если на Литейном, а то и в каком-нибудь Бирюлево, где на эти «прямые линии» смотрят как на фильм про инопланетян.

Действительно, ведь все было нарисовано, как в «Аватаре». И Он, и ведущие, и губернаторы с министрами. Ну, возможно, спрашивающих не всех нарисовали, не успели, оттого они выглядели испуганными, и радовались, как выигравшие миллиард в лотерею. А все остальные — отрисованы по старым, проверенным шаблонам.

И впереди ещё неизвестно сколько времени этой «цифровой» жвачки…

Иван Кондратьев, «Эхо Москвы»