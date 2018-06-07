Минобразования отказалось назвать Барановичский университет именем Бориса Кита 7.06.2018, 20:45

Борис Кит

Активисты продолжат продвигать свою инициативу.

Министерство образования и администрация Лукашенко не захотели посодействовать, чтобы Барановичский государственный университет получил имя выдающегося просветителя и ученого Бориса Кита (1910-2018), сообщает «Радыё Свабода».

Об этом просили активисты движения «Дзея», а также жители Барановичей, которые собрали и передали 250 подписей за придание университету имени Бориса Кита.

Вскоре после смерти Бориса Кита 1 февраля 2018 года члены «Дзея» организовали ряд акций для почтения его памяти.

В Барановичах, где в 1940 году он преподавал математику в пединституте и встретил вторую жену Нину Корсак (1920-2015), а в течение 1930-х в статусе окружного инспектора был причастен к открытию сотен белорусских школ, появилась инициатива присвоить имя Бориса Кита местному университету.

Несколько сотен подписей под обращением направили в сам вуз, а также в Министерство образования и администрацию Лукашенко.

В ответе за подписью заместителя министра образования Беларуси Раисы Сидоренко, который получила активистка «Дзеi» Алина Нагорная, говорится, что предложение обсуждалось дважды - во время совместного заседания руководства и студенческого актива, а также на Совете Барановичского государственного университета.

По результатам рассмотрения предложение отклонено. В связи с этим Министерство образования не может поддержать инициативу о предоставлении университета имени Бориса Кита.

Ранее ректор Барановичского государственного университета Василий Кочурко не нашел возможности выделить аудиторию для посвященной Борису Киту встрече со студентами и преподавателями.

Как отмечалось в обращении активистов «Дзеi», белорусская часть жизни Бориса Кита непосредственно связана с регионом.

Его семья родом из деревни Огородники Новогрудского уезда (ныне Кореличи). Сам он, работая окружным инспектором образования Барановичской области, управлял школами Барановичского, Новогрудского, Слонимского, Воложинского, Волковысского районов. В течение только одного года были открыты сотни начальных и десятки средних белорусских школ. Одновременно с этим он преподавал математику в Институте учителей в Барановичах.

Активистка «Дзеi» Алина Нагорная сказала , что инициаторы будут дальше стараться организовать встречу в БарГУ, чтобы объяснить студентам и преподавателям, почему это важная инициатива.

«Отказы предсказуемы, но они не остановят наш пыл, будем дальше обращаться и в университет, и в Минобразования, будем пробиваться через бюрократические барьеры».