Лукашенко продолжает выделять деньги на ледовые арены 7.06.2018, 20:59

Диктатор занялся реконструкцией ледового дворца в Новополоцке.

Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому поручено до 31 декабря 2018 года реконструировать в Новополоцке Ледовый дворец, возвести крытую ледовую тренировочную площадку и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения их функционирования. Соответствующий Указ № 220 подписал Лукашенко.

Заказчиком по проектированию, реконструкции и возведению спортивных сооружений определено государственное предприятие "УКС города Новополоцка". Проектными организациями станут унитарное предприятие "Институт Витебскгражданпроект" и его новополоцкий филиал, генподрядчиками — ОАО "Трест № 16, г. Новополоцк" и ОАО "МАПИД", — сообщает cайт Лукашенко.