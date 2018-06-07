Трамп: К встрече с Ким Чен Ыном все готово 1 7.06.2018, 21:32

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

фото: KOCISGetty Images

Исторический саммит в Сингапуре состоится 12 июня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подготовка к его встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном почти завершена и к саммиту 12 июня всё готово, сообщает «Радио Свобода». Такое заявление глава Белого дома сделал на переговорах с премьером Японии Синдзо Абэ в Вашингтоне. По словам Трампа, саммит с северокорейским лидером станет поворотным моментом в истории Северо-Восточной Азии.

В конце мая Трамп объявил об отказе от первой в истории встречи с Ким Чен Ыном. Вскоре после этого президент США получил от северокорейского лидера личное письмо, которое убедило главу Белого дома изменить свою точку зрения, и подготовка к саммиту возобновилась.

Ожидается, что главной темой саммита станет ядерная программа Северной Кореи. Вашингтон выступает за безусловный отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Ким Чен Ын настаивает на том, что денуклеаризацию необходимо проводить постепенно, в обмен на уступки со стороны США.