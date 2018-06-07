Какие продукты могут повысить аппетит 1 7.06.2018, 21:27

Употребление некоторых продуктов влияет на аппетит после еды.

Продукты, которые повышают аппетит: соль, яблоки и пищевые добавки. Беременные хорошо знают диету на яблоках, которая убирает лишние килограммы, пишет Vistanews.

Однако после такой «пищи» желудок просит еду снова и снова. Это все из-за того, что в яблоках находятся ферменты, повышающие аппетит. Фрукт повышает содержание кислот в организме, поэтому после такой еды желательно съесть что-то еще типа апельсинов или орехов. Подчеркивается, что глютамат натрия в чистом виде не вызывает чувство голода. Однако усилители вкуса приобщают организм к вредной пище типа фастфуда, которая также вызывает появление лишнего веса.

Также на аппетит могут влиять специи: перец, имбирь и горчица, из-за того, что такие продукты склонны вырабатывать желудочный сок. Пряности нейтрализует простой хлеб. Чрезмерно соленая пища также настраивает желудок на принятие большего количества еды, чем положено. Сладости заглушают чувство голода лишь на определенный срок, после чего аппетит вернется с новой силой. Также употребление сладостей вместо приемов пищи может привести к возникновению сахарного диабета.