Золотовалютные резервы за май «похудели» почти на $100 миллионов 2 7.06.2018, 21:41

Снижение уровня ЗВР вызвано погашением долгов.

По предварительным данным, ЗВР Беларуси на 1 июня составили 6,94 млрд долларов США в эквиваленте. Об этом сообщил сегодня Нацбанк.

Таким образом, за май резервы снизились на 98,5 млн долларов, или на 1,4 процента. Для сравнения, в апреле они увеличились на 43,5 млн, то есть на 0,6 процента.

Снижение уровня ЗВР по итогам мая обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних валютных обязательств на сумму около 331 млн долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики объем резервов на 1 января 2019-го с учетом погашения валютных обязательств должен составить не менее 6 млрд долларов.