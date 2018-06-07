Активистка «Матерей 328» попыталась узнать, кто прослушивает ее мобильник 1 7.06.2018, 21:59

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Наталья Шарипо

Наталья Шарипо написала в милицию, КГБ и МТС.

Наталья Шарипо, активистка движения «Матери 328», получила официальные ответы по поводу прослушивания ее телефона, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Наталья Шарипо, мать осужденного по статье 328 УК РБ, получила официальный ответ от милиции, КГБ и от мобильного оператора МТС по заявлениям по поводу предполагаемого прослушивания ее телефона. Как ни странно, во всех трех ответах говорится об отсутствии какой-либо информации.

Ответ из УВД Витебского облисполкома

Еще в начале мая Наталья должна была присоединиться к голодовке участниц движения «Матери 328» в других городах, о чем и хотела проинформировать Витебский горисполком 3 мая официальным заявлением. Однако заявление подать так и не удалось – в этот же день за женщиной следили неизвестные, и она просто побоялась за свою жизнь:

«Мне очень интересно, что за люди следили за мной 3 мая и прослушивали мой личный телефон. Ведь как раз в тот самый день, когда я решила занести свое заявление в горисполком, рядом со мной ходили неизвестные и снимали меня на камеру. А учитывая то, что 328 статья – уголовная, я боюсь за свою жизнь, ведь это могли быть представители уголовного мира».

Ответ из КГБ

Свою голодовку Наталья Шарипо все-таки начала, о чем сообщила в тот же день в прямом эфире телеканала «Белсат». А также женщина написала официальные письма в милицию, КГБ и в МТС с просьбой выяснить, кто и на каком основании прослушивает ее мобильный телефон. Ведь иначе, откуда эти неизвестные узнали о визите Натальи в горисполком?

Ответ из МТС

В течение месяца пришли все три ответа, и в каждом из этих ответов было почти одно и то же: информации о фактах прослушивания нет. «Эти ответы, которые я получила, – это просто отписки. Я не остановлюсь на этом и напишу очередное заявление во внутренние органы по поводу слежки за мной. Однако сейчас свое заявление я постараюсь составить так, чтобы представители милиции не смогли ограничиться формальной отпиской», – говорит Наталья.

Между прочим, Наталья утверждает, что после ее заявлений мобильная связь улучшилась.