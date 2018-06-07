закрыть
7 июня 2018, четверг, 22:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Турчинов: Россия использует на Донбассе штрафбаты

2
  • 7.06.2018, 22:22
Александр Турчинов

Кремль меняет тактику на оккупированных территориях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе. Как передает УНИАН, об этом Турчинов сказал во время дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

 

«Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется Генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны», — отметил Турчинов. «Их главная задача — ценой собственной жизни задержать продвижение наших войск до подхода основных сил», — добавил секретарь СНБО.


популярное за неделю

Мнение

Сторож – не пограничник
Сторож – не пограничник Владимир Халип
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех