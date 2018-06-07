Александрийским вакханалиям – бойкот! 7.06.2018, 22:31

Александрию пытаются преподнести людям как «белорусский Вифлеем».

Могилевский активисты обратились к жителям региона в официальном обращении. Его публикует сайт ucpb.org:

- Вот уже который год услужливая власть организовывает в Александрии Шкловского района Могилевской области республиканский праздник Купалье «Александрия собирает друзей». И в этом году запланировано проведение этого мероприятия.

Праздник проводится на родине Лукашенко, его подчиненные готовы лоб расшибить, лишь бы угодить ему. А желание преподнести Александрию как белорусский Вифлеем, где родился якобы еще один «полубог» и где поэтому должны собираться «друзья», кощунственны. Ничего хорошего для страны нахождение Лукашенко у власти в течение 24 лет не принесло. За это время мы безнадежно отстали от соседей, которые выбрали демократический путь развития.

С детства нас учили, что нельзя заниматься идолопоклонством и сотворять себе кумиров. Так как же мы допускаем возведение в ранг объекта поклонения тех мест, где родился далеко не святой Лукашенко?

Увы, власть преуспела насчет Александрии и Копыси. Туда в реконструкцию по непонятным причинам вложены огромные деньги, наши деньги, причем без нашего согласия. Образцово-показательные поселки – это глумление над налогоплательщиками, это деньги, которые должны были быть вложены в задравоохранение, на другие первоочередные нужды.

Власть рапортует о том, что каждый раз туда приезжает по 100 тысяч человек.

Люди реально повелись, «поклоняются» этому, поддаются искушениям зрелищ. Но пройдут годы, и многие будут горько сожалеть о том, что соблазнились, смалодушничали, приехали почтить своим вниманием нового «идола».

Купалье – это душевная народная традиция. Вспомните, как целыми семьями мы выходили вечером на места празднования в наших городах и селах, сидели на пледах, общались с друзьями и соседями. А сейчас нас лишили этой возможности и навязывают неприемлемую форму проведения этого праздника.

Мы призываем жителей Могилевской области, население Беларуси бойкотировать мероприятие в Александрии.

Купалье – это традиция всего народа, наши праздники и традиции должны отмечаться в наших городах и селах.

Верните Купалье в Могилев на Святое озеро!

Давайте все вместе прекратим Александрийские вакханалии!