закрыть
7 июня 2018, четверг, 22:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Александрийским вакханалиям – бойкот!

  • 7.06.2018, 22:31

Александрию пытаются преподнести людям как «белорусский Вифлеем».

Могилевский активисты обратились к жителям региона в официальном обращении. Его публикует сайт ucpb.org:

- Вот уже который год услужливая власть организовывает в Александрии Шкловского района Могилевской области республиканский праздник Купалье  «Александрия собирает друзей». И в этом году запланировано проведение этого мероприятия. 

Праздник проводится на родине Лукашенко, его подчиненные готовы лоб расшибить, лишь бы угодить ему. А желание преподнести Александрию как белорусский Вифлеем, где родился якобы еще один «полубог» и где поэтому должны собираться «друзья», кощунственны. Ничего хорошего для страны нахождение Лукашенко у власти в течение 24 лет не принесло. За это время мы безнадежно отстали от соседей, которые выбрали демократический путь развития. 

С детства нас учили, что нельзя заниматься идолопоклонством и сотворять себе кумиров. Так как же мы допускаем возведение в ранг объекта поклонения тех мест, где родился далеко не святой Лукашенко? 

Увы, власть преуспела насчет Александрии и Копыси. Туда в реконструкцию  по непонятным причинам вложены огромные деньги, наши деньги, причем без нашего согласия. Образцово-показательные поселки – это глумление над налогоплательщиками, это деньги, которые должны были быть вложены в задравоохранение, на другие первоочередные нужды. 

Власть рапортует о том, что каждый раз туда приезжает по 100 тысяч человек. 

Люди реально повелись, «поклоняются» этому, поддаются искушениям зрелищ. Но пройдут годы, и многие будут горько сожалеть о том, что соблазнились, смалодушничали, приехали почтить своим вниманием  нового «идола». 

Купалье – это душевная народная традиция. Вспомните, как целыми семьями  мы выходили вечером на места празднования в наших городах и селах, сидели на пледах, общались с друзьями и соседями. А сейчас нас  лишили этой возможности и  навязывают неприемлемую  форму проведения этого праздника.  

Мы призываем жителей Могилевской области, население Беларуси бойкотировать  мероприятие в Александрии.

Купалье – это традиция всего народа, наши праздники и традиции должны отмечаться в наших городах и селах. 

Верните Купалье в Могилев на Святое озеро! 

Давайте все вместе прекратим Александрийские вакханалии!


популярное за неделю

Мнение

Сторож – не пограничник
Сторож – не пограничник Владимир Халип
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех