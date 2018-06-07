Трамп решил пригласить Ким Чен Ына в Белый дом 7.06.2018, 22:36

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Встреча произойдет в случае успеха cаммита в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "непременно" пригласит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Соединенные Штаты в случае успеха на переговорах в Сингапуре.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет "Новое время" со ссылкой на AP.

Трамп подчеркнул, что он предпочел бы принять Ким Чен Ына в Белом доме вместо частного клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. "Может, мы начнем с Белого дома", - сказал американский президент.

Дональд Трамп также раскрыл содержание письма от Ким Чен Ына, которое ему передала северокорейская делегация на прошлой неделе. По его словам, это было "очень приятное письмо" с приветствием от Кима и "ничего больше".