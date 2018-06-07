Риторика и имитация 2 Алексей Мельников

7.06.2018, 22:55

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Алексей Мельников

Ничего не понял, ничему не научился.

Выступление Путина сегодня и его беседа с австрийским журналистом это, так сказать, "двойной альбом" государственной глупости и очередное доказательство неизбежного краха России.

Главная проблема – отсталость России от западного мира и Китая. Во всех смыслах. От социального до технологического. В системе, которая умеет только красть.

Но, дело не только в этом.

У нашей страны нет порыва в будущее, нет желания и возможности (из-за воровской системы) стать лучшими, нет общего для всех дела, разумно сочетаемого с личным интересом каждого и на нём основанного. Работать на растущие семейные кланы путиных, патрушевых, ивановых, чаек, лавровых и прочих правителей и их секретных родственников – в чем здесь может быть порыв? С этим можно мириться до поры, до времени. И только.

Россия сегодня – дряхлая страна, ковыряющая свои исторические болячки. И понятно почему – будущего нет, поэтому бегом в прошлое. Отсюда и Крым, который окончательно угробит нашу страну.

Всё, что показал Путин в беседе-ответах на вопросы – риторика и имитация. В главном и в целом.

Этим можно обманывать, создавать видимость, продолжать сидеть в болоте и гнить в нем, прикрывшись ядерным зонтиком. В особенности это подходит для нашей усталой страны и, в общем, это более или менее безразлично для западных стран, а для Китая прямо полезно.

Но так нельзя дать ответ на вопрос – как перестать быть отсталой страной, у которой нет будущего. Честный ответ на этот вопрос революционный – он несовместим с Путиным и его группой в личном качестве и со всем паразитическим олигархо-чекистским строем в политическом и экономическом.

Можно тянуть дальше на высоких ценах на нефть, можно уповать на пассивность граждан, на массовые политические репрессии, которые начинает Путин и его группа. Всё это способно оттянуть конец, но не предотвратит его.

Так было с Российской империей, так было с СССР. Развал, который пришел, во многом – плата за глупость правителей. Нынешние могут себя успокаивать, что это была случайность. Нет.

Так будет и с Россией. Это уже понятно. И это – неизбежно.

Ничто в окружающей российской действительности, и, в частности, ветер в пустых верхушечных майорских головах, не убеждает в том, что нашей стране дано иное.

Алексей Мельников, kasparov.ru