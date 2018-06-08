Турция готова начать новую операцию в Ираке 8.06.2018, 7:32

Фото: Burhan Ozbilici/AP

Цель Эрдогана – три иракских города.

Армия Турции может начать новую военную операцию в трех иракских городах.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, Турция готова на соответствующий шаг в том случае, если Ирак не решит проблему терроризма.

"Мы можем ударить по Синджару и Кандилю. Я впервые говорю об этих планах. И Махмур, он очень важен. Махмур – ключевое место разведения террористов", – заявил Эрдоган.

В районе Кандиля расположена база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, Турция начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против группировок сирийских курдов 20 января. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов. 18 марта Эрдоган заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африн.