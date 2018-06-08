Шендерович о словах Путина: Эту булочку я вижу в 18-й раз 2 8.06.2018, 7:42

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Виктор Шендерович

Правитель РФ имеет дело с электоратом, который не привык сверять сказанное со сделанным.

Говоря на прямой линии 7 июня о движении России в сторону полосы "устойчивого белого цвета", президент РФ Владимир Путин "поскромничал". Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский публицист и писатель Виктор Шендерович.

"Он поскромничал: Россия не просто движется, она пересекла двойную белую сплошную и несется по встречке, давя окрестные народы", – сказал писатель.

Шендерович согласился с выражением ведущей о "50 оттенках белого".

"50 оттенков белого – да, на встречной полосе. Опять пообещал удвоить рост экономики. Тут ведь что интересно? Как у Джерома: мы эту булочку уже проходили. По этому лабиринту мы ходили; эту булочку я вижу в 18-й раз. Если не больше. Она зачерствела, эта булочка. Опять рост экономики. И никто не спросит его: Владимир Владимирович, а как обстоит дело с удвоением ВВП к 2013 году? Как сказано у [сатирика Михаила] Жванецкого: "Жора, вы еще за то не отсидели – зачем опять кипятитесь?" – отметил писатель.

По его словам, Путин "имеет дело с народом, который не привык вообще сверять".

"Никто не спросит: подождите, подождите, вот вы что-то говорили… Никто не сверит – все, разинув варежку, слушают, что он теперь положит в эту варежку. Что он теперь пообещает? А сверить предыдущие обещания с исполнением? Лениво", – считает Шендерович.

На прямой линии российский президент заявил, что экономика страны перешла в фазу устойчивого роста, и в целом Россия "движется в абсолютно правильном направлении".