Владимир Некляев: Есть еще большие негодяи, чем владельцы «Бульбаш-холла» 2 8.06.2018, 7:50

Владимир Некляев

Так кто отдал приказ на задержания в Куропатах?

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

«То, что бизнесмены, которые строят кабаках в кладбище, люди без принципов, без морали, несомненно. Но есть еще большие негодяи.

Это те, кто разрешил строительство «Бульбаш-холла-поедем-поедим» и всячески способствовал негодяем-бизнесменам в борьбе с общественностью, которая справедливо расценила застройку в Куропатах как кощунство и пыталась ее остановить.

Двоих представителей общественности, которые защищали мемориал, Павла Северинца и кинорежиссера Ольгу Николайчик брутально задержали милиционеры, составили на них протоколы.

Не сами же милиционеры такое придумали - кто и откуда дал команду? Убежден, что те же чиновники из тех же администраций, ведомств, которые за взятку меняли границы охранной зоны мемориала и переписывали прежние, запрещавшие строительство «Бульбаш-холла», документы.

Так кого задержали милиционеры? Как давно уже повелось в нашей стране, совсем не тех, кого надо было. Не Павла Северинца и режиссера Ольгу Николайчик нужно было задерживать, а тех, лишенных стыда и совести кабинетных крыс, поставивших свои подписи под этой позорной не только для Минска, но и для всей Беларуси страницей «новой» истории Куропат.