Макрон: Соглашение по G7 может быть подписано без Трампа 3 8.06.2018, 8:02

Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Оставшиеся шесть стран имеют особую значимость для мировой экономики.

Соглашение по итогам саммита «большой семерки» в Квебеке может быть подписано без участия США, написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РБК.

Он подчеркнул, что оставшиеся шесть стран и без США имеют особую значимость для мировой экономики.

«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы так же не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», — написал Макрон.

Помимо США в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. «Эти шесть стран представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей и который представляет собой настоящую международную силу», — отметил президент Франции.

Как передает Reuters, в своем выступлении Макрон также подчеркнул, что мировые державы не допустят единоличной гегемонии какой-либо страны в мировой экономике. «Шесть стран Группы семи без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была», — заявил французский лидер.

Конфликт США со странами ЕС и рядом других государств оказался связан с вопросами пошлин и торгового регулирования. С 1 июня решением Дональда Трампа США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады.

С осуждением этого шага выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он заявил, что ЕС обратится в ВТО для урегулирования спора. «Совершенно недопустимо, чтобы страна вводила односторонние меры, когда речь идет о мировой торговле», — подчеркнул глава ЕК. Действия Трампа он назвал «протекционизмом в чистом виде».

Одновременно Вашингтон обвиняет партнеров по G7 в завышении торговых пошлин на американские товары. За день до саммита в Квебеке Трамп в своем Twitter обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эмманюэля Макрона в создании барьеров для торговли. «Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они взимают с США колоссальные тарифы и создают неденежные барьеры», — написал американский президент.

Накануне, 7 июня, стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон может отказаться подписать итоговое заявление саммита G7, если США не пойдет на уступки в вопросе о пошлинах на сталь и алюминий. Еще одной проблемной точкой во взаимоотношениях Парижа и Вашингтона стал выход США из ядерной сделки с Ираном.