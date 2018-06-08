Школьник из-под Слуцка: Хочу работать и готов вставать в четыре утра 8.06.2018, 8:06

Фото: Ольга Кононович

14-летний подросток уже имеет солидный трудовой стаж.

Даниилу Жданко 14 лет. Парень живет в деревне Слуцкого района и с 10 лет подрабатывает во время школьных каникул. Он рассказал «Курьеру» о том, где и как работал, сколько зарабатывал и что смог купить за личные деньги.

«Сначала подрабатывал у дедушки в Клецке. Он каждый год арендует просеку в лесу. Помню, дал мне поляну с молоденькими деревцами. Я все лето обкашивал траву вокруг них, чтобы деревья могли свободно расти. Отец еще в третьем классе научил меня обращаться с косой. Первое время плохо получалось, но потом работа пошла», — рассказывает Даниил.

Больше всего школьник заработал в прошлом году — около $ 200. Он заготавливал березовый сок в лесу у дедушки. За эти деньги купил себе мопед «Верховина», о котором мечтал с детства.

Подработку на лето Даниил начинает искать еще в мае. Он просматривает сообщения в группах «ВКонтакте».

Найти работу в деревне ему несложно, потому что умеет все, что касается приусадебного участка. «Умею косить, полоть, колоть дрова, пилить, — говорит Даниил. — Я не боюсь работы и готов вставать даже в 4 утра. Работодатели часто отказывали мне из-за возраста. Но я настойчивый».

По словам парня, в основном ему приходилось работать на огородах у односельчан. Обычно платили по 10 рублей в день. Часто кормили обедом и никогда не обманывали с оплатой. После работы оставались силы для дома. Как говорит Даниил, родителям тоже надо помогать.

«Я не люблю просить денег у родителей. Считаю, что сам в состоянии заработать. Вот хотел мопед — заработал и купил. Захотел телефон — тоже купил. Если захочу еще что-то, заработаю и куплю. Иногда мне родители помогают деньгами. А бывает, и я им помогаю, покупаю продукты домой», — рассказывает Даниил.

Его мама Анастасия говорит, что всегда с одобрением смотрела на стремление сына заработать. «Мы с мужем поощряем его занятость, — говорит она. — Тем более что сын не тратит деньги на ерунду. Помню, как он сам заработал на поездку на соревнования по плаванию в Австрию. Это 200 евро. Мы очень гордимся нашим сыном, ведь он растет настоящим мужчиной».