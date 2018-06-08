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Видеохит: Водитель проехал задним ходом несколько километров по оживленной трассе

  • 8.06.2018, 8:14
Скриншот: Ohio Department of Transportation / Facebook

Нештатная ситуация сложилась на одной из дорог Огайо.

В американском штате Огайо водитель, у которого сломался автомобиль, несколько километров проехал задним ходом на оживленной транспортной развязке.

Видео происходящего опубликовал 5 июня в Facebook департамент транспорта штата.

"Если ваш автомобиль не работает должным образом, аккуратно остановитесь на обочине дороги и обратитесь за помощью. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал", – прокомментировали чиновники.

Двигаясь задним ходом, белый внедорожник проехал два светофора и наконец припарковался.


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