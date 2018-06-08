Видеохит: Водитель проехал задним ходом несколько километров по оживленной трассе
- 8.06.2018, 8:14
Нештатная ситуация сложилась на одной из дорог Огайо.
В американском штате Огайо водитель, у которого сломался автомобиль, несколько километров проехал задним ходом на оживленной транспортной развязке.
Видео происходящего опубликовал 5 июня в Facebook департамент транспорта штата.
"Если ваш автомобиль не работает должным образом, аккуратно остановитесь на обочине дороги и обратитесь за помощью. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал", – прокомментировали чиновники.
Двигаясь задним ходом, белый внедорожник проехал два светофора и наконец припарковался.