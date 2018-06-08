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Майк Помпео: Пока мы не достигнем своих целей, будут действовать санкции против Ына

  • 8.06.2018, 8:24
МАЙК ПОМПЕО
ФОТО: CIA.GOV

В случае срыва переговоров в Сингапуре США усилят санкции против КНДР.

Если дипломатические усилия не приведут к отказу Северной Кореи от своих ядерных программ, американские санкции против КНДР будут усилены. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил 7 июня в Белом доме на брифинге, видеоэпизод которого опубликован в Twitter Государственного департамента США.

Он также отметил, что единственный результат, на который рассчитывает Вашингтон, – "полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова".

"Пока мы не достигнем наших целей, санкции, которые наряду с США наложил мир на режим, останутся", – говорится в твите.

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Она пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.


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