Майк Помпео: Пока мы не достигнем своих целей, будут действовать санкции против Ына 8.06.2018, 8:24

МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

В случае срыва переговоров в Сингапуре США усилят санкции против КНДР.

Если дипломатические усилия не приведут к отказу Северной Кореи от своих ядерных программ, американские санкции против КНДР будут усилены. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил 7 июня в Белом доме на брифинге, видеоэпизод которого опубликован в Twitter Государственного департамента США.

Он также отметил, что единственный результат, на который рассчитывает Вашингтон, – "полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова".

"Пока мы не достигнем наших целей, санкции, которые наряду с США наложил мир на режим, останутся", – говорится в твите.

.@SecPompeo: U.S. has been clear time and time again: the complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula is the only outcome we will accept. Until we achieve our goals, the measures that the world, alongside U.S., has put on the regime will remain. pic.twitter.com/75HCDxLDvH — Department of State (@StateDept) 7 июня 2018 г.

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Она пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.