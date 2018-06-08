Независимый журналист: Моя работа – это как выпечка хлеба 8.06.2018, 8:36

КОНСТАНТИН ЖУКОВСКИЙ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Власти не понимают базовых принципов обращения с информацией.

7 июня суд Калинковичского района Гомельской области приговорил журналиста-фрилансера из Гомеля Константина Жуковского к штрафу в 735 рублей - за незаконное изготовление продукции СМИ без аккредитации для телеканала «Белсат». Это уже третий подобный штраф за неделю и седьмой с начала года. На этой неделе его уже осуждали с подобной формулировкой на 1225 и 980 рублей, сообщает svaboda.org.

Среди материалов, за которые оштрафовали Жуковского – видеоопрос земляков застреленного в армии Дмитрия Удода, рассказ о мошенничестве местных властей с ликвидацией отходов в деревне Знамя Труда под Гомелем и другие кадры, использованные телеканалом «Белсат».

Журналист пояснил, что держит свои кадры на канале в Youtube в открытом доступе, а также отсылает в агентство «Ньюс информация», с которой сотрудничает: «Получаю зарплату, плачу из него налоги. Все прозрачно ... Это, как выпечка хлеба. Зерно мое, а хлеб (он может быть даже с «новичком») - это уже не моя продукция».

На суде присутствовал председатель ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец. Он напомнил: «Белорусский ассоциация журналистов предложила ряд изменений в существующее законодательство, которым регулируется деятельность СМИ. В нем должна быть легализована работа журналистов-фрилансеров. Они есть в реальной жизни. Давать им только штрафы и не замечать в обществе никак нельзя».

Сумма недельных у Жуковского составила 2940 рублей, с начала года - 6639,5 рублей.