Искусство отжимать 20 Ирина Халип

8.06.2018, 8:40

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Ирина Халип

Тунеядские комиссии как черные риэлторы.

Министерша труда отчиталась: первые тунеядские комиссии уже начали работу. Впереди планеты всей – Пружанский и Каменецкий районы. С Минском, понятное дело, посложнее: «нема дурных» идти в тунеядскую комиссию – вдруг об этом узнают соседи и вымажут дверь собачьими какашками? Так что Минск, скорее всего, окажется последним в списке приступивших к борьбе с безработными, но речь не о скорости: в любом случае, дата определена. 1 января следующего года. С Новым годом, товарищи!

Все это время я пыталась понять, в чем тут «подлянка». Было ясно, что она не одна, а несколько, но вот последнюю никак не удавалось поймать. О том, что под вывеской борьбы с тунеядством идет массовый сбор личных данных и создается база с таким же массовым доступом к ней, журналисты и правозащитники уже говорили. О том, что государство ненавидит, когда хоть кто-нибудь от него не зависит (не дрожит перед продлением контракта, не клянчит ссуду или льготу, не знает, где находится печально знаменитое «одно окно»), и потому оно пытается всех силой загнать, как в колонии, в отряды и бригады, - тоже говорили. Но что-то еще тут непременно должно было скрываться. Оно и скрывается, как выяснилось.

Вы случайно не обратили внимания на то, как много в последнее время появилось страшных новостей, начинающихся словами «семью за долги по «коммуналке» выселяют из квартиры»? А теперь представьте 1 января 2019 года, разгар отопительного сезона и те полновесные «жировки», которые пришлют всем безработным. Государство насчитало 250 тысяч потенциальных тунеядцев. И сколько квартир освободится к лету?.. Вот-вот, и я о том же.

Тунеядские комиссии добровольно берут на себя функцию черных риэлторов. Да к тому же у них еще и база данных с адресами. И вот, допустим, звонит чиновной даме из комиссии кум или сват: «Маня, хочу к детям поближе перебраться. Глянь по базе, что у тебя там есть в том районе… Ага, подходит. Давай выселяй скорее или в ЛТП оформляй! А я тут же и выкуплю по дешевке. Ну, бывай, Маня, с меня причитается».

Всем этим Маням с базой данных будет причитаться постоянно. А главное - и законно, и бескровно. Больше нет необходимости тайно убивать безработных владельцев квартир: достаточно внести их в базу, «впаять» по максимуму коммунальные услуги, выселить на законных основаниях и получить причитающееся от знакомого риэлтора или непосредственно от покупателя. Отличный бизнес под эгидой борьбы с тунеядством и под самой что ни на есть высокой «крышей». Еще один сравнительно честный способ отжать квартиру у белоруса. Но если настоящие черные риэлторы понимают, что однажды за ними могут прийти с ордером на арест, то эти, из комиссий, точно знают: к ним не придет никто, даже налоговая инспекция, когда они отгрохают свои особняки в водоохранных зонах.

Только не говорите с облегчением, что уж с вами-то такого никогда не произойдет, что вы всегда заработаете хотя бы на оплату коммунальных услуг и по миру не пойдете. Никто и никогда не может это утверждать с уверенностью. Никто и никогда не знает, за каким углом его подстерегает катастрофа. Никто и никогда не предугадает, выдержит он эту жизнь до конца или сломается, заболеет, потеряет работу, семью, сопьется, в конце концов. Тот случай, когда уместно использовать казенное «это может случиться с каждым». Может, конечно. И никто не придет на помощь. Зато тунеядская комиссия внесет в базу, и с этого начнется путь в никуда. В тоннель, где нет никакого света в конце.

Неужели те, кто все это придумал, не понимают, какое гигантское поле для криминала они создают собственными руками? Впрочем, о чем это я. Конечно, понимают. Они и есть криминал.

Ирина Халип, специально для Charter97.org