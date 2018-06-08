Ботокс и законы физики 4 Иван Яковина, «Новое время»

8.06.2018, 8:51

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Иван Яковина

Девять посланий Путина соседнему государству.

Президент России пригрозил "уничтожением украинской государственности" в случае возобновления войны на Донбассе во время ЧМ-2018.

1. Главной, пожалуй, междунродной новостью стала очередная "Прямая линия" Владимира Путина. Он, как обычно, обещал россиянам райскую жизнь, объяснял, почему ни в чем не виноват, пугал народ коварным Западом и врал о том, как все ужасно было в далеком уже прошлом, когда его не было у власти. Но это все - внутренние российские дела, нас же больше интересует то, как он собирается работать с внешним миром вообще и с Украиной - в частности. Я решил сегодня в обзоре собрать именно эти его заявления.

2. Итак, началось все с вопроса от бывшего российского писателя, а ныне - боевика "ДНР" Захара Прилепина. Он объявил, что его хозяева в Донецке очень опасаются украинского наступления во время Чемпионата мира по футболу, который начнется в РФ примерно через неделю. Путин очень разозлился и пригрозил Украине полномасштабной войной и уничтожением ее государственности в случае подобного наступления. Злоба его понятна: он очень боится, чтобы его любимый пиар-проект не был сорван из-за возобновившихся боевых действий. Поэтому он и угрожает захватом и оккупацией всей территории Украины.

3. Практически одновременно с этим Путин заявил, что Украина должна прекратить "блокаду" Донбасса и пойти на реинтеграцию этого региона - но на условиях Кремля. Он подчеркнул, что этот процесс должен базироваться на Минске-2, который постулирует фактическую самостоятельность местной власти от Киева. Иначе будет хуже для самой Украины, пообещал президент РФ. В общем, тут Путин много нового не сообщил. Интересно другое - ему этот вопрос явно надоел, он уже как-то хочет его решить, но не может пойти на уступки, считая их проявлением слабости.

4. Во время своего выступления Путин также раскритиковал украинскую власть за то, что она тормозит минский процесс, не желая возвращать себе Донбасс! По его словам, "проклятая хунта" боится, что избиратели Донецка и Луганска никогда за нее не проголосуют. Это могло бы иметь смысл, но из Донецка и Луганска уехало больше людей, чем осталось там, поэтому едва ли их электоральный вес настолько велик.

5. Интересный момент: Путин вдруг начал открыто ругать нынешнее украинское государство за коррупцию! Подумать только! Он даже упомянул некие "личные офшорные счета", на которых "киевская власть" якобы хранит награбленное. Очень может быть, но вот у путинского друга - виолончелиста Ролдугина тоже были счета в Панаме, на которых хранились миллиарды самого Путина. Об этом он, конечно, не вспоминает. Но тут другой момент интересен: российский президент не может не знать, что ругая украинских политиков, он не снижает, а повышает им рейтинг! Любой украинский политик всей душой мечтает, чтобы Путин обругал его последними словами. Выходит, что ВВП, ругая действующую власть, сознательно повышает ее шансы на победу в парламентских и президентских выборах 2019 года, о которых он тоже упомянул. Следит, значит, очень внимательно!

6. При этом жители Донбасса, которые сбежали от войны в Россию, Путина явно раздражают. Когда одна из "граждан ЛНР и ДНР" (сама так представилась) обратилась к нему за помощью в получении российского гражданства, он вообще сказал, что война - "это трагедия Украины". Интересно, кстати, почему эта гражданка уехала из своего "свободного от хунты" края в РФ, где у нее нет ни работы, ни нормального жилья? Неужели в прекрасном ЛНР ей что-то не нравится? Путин, например, очень хвалит. Под занавес своего ответа он процедил сквозь зубы, что вопросами беженцев "займется МВД" РФ. Не завидую я этим несчастным людям с промытыми мозгами. Они попали в руки как раз совершенно безжалостной и бесчеловечной российской хунты, но пока этого еще не поняли. Ничего, скоро поймут.

7. Еще одна гражданка Украины из-за своей любви к РФ оказалсь в еще более мрачной ситуации. Одесситка Ирина вышла замуж за сирийца и уехала жить туда, на Ближний Восток. Когда началась война, она стала помогать российской армии. В какой-то момент она попала под ракетный обстрел, ей оторвало руку и ногу. Теперь она лежит в больнице в Петербурге и просит у Путина помощи с документами. История эта ее ничему не научила - она все равно хочет жить в РФ. Хорошо бы ее познакомить с "гражданкой ЛНР", которая уже многое может рассказать о заботе со стороны новой родины.

8. Две истории выше наглядно демонстрируют, что отношение российской власти даже к обожающим ее людям людям - сугубо потребительское. Даже оторванная рука и нога не дают гарантии получения российского паспорта. Зато вот украинский режиссер Олег Сенцов этот паспорт получил насильно, хотя никогда не собирался менять гражданство. Просто для пропаганды он оказался нужен именно как россиянин. Путина спросили, может ли он быть обменян на российского пропагандиста Кирилла Вышинского. Тот ответил, что "мы пока об этом не думали" и рассказал такую басню: вооруженный до зубов Сенцов собирался взрывать и убивать невинных людей (на самом деле, не собирался), а Вышинский попал под каток украинских репрессий за свою журналистскую деятельность (на самом деле, за работу в интересах спецслужб РФ). При этом Путин сказал, что будет добиваться освобождения Вышинского с помощью давления на Украину через международные организации, от которых она зависит. Не знаю, что это значит, но звучит странно - в международных организациях путинскую Россию не очень ценят сейчас.

9. Ну и последнее на сегодня. Владимир Путин признался, что его рассказ о крылатой ракете и подводном беспилотнике на ядерном двигателе - полная фигня. Ни того, ни другого просто нет в природе, а ученые пока только ведут разработку и тестирование. Заявления о "не имеющих аналогов" ракетах и субмаринах оказались предвыборными страшилками. В принципе, я в этом особо и не сомневался - создать такие штуки нельзя - это не позволяют законы физики. Даже надутый от ботокса национальный лидер РФ не в состоянии отменить их действия.

10. Ну и самое последнее. Очень интересно во время трансляции было читать комментарии в интернете. Практически все комментаторы ругали президента РФ последними словами и желали ему всяческих несчастий. Модераторы просто не справлялись с потоком проклятий в адрес российского диктатора от "дорогих россиян". Ну и число "дислайков" в Ютубе превышает число "лайков" в три-четыре раза. Это уникально паршивый результат, даже видео с выдавливанием прыщей не может вызвать больше негативных эмоций. Что говорит само за себя!

Иван Яковина, «Новое время»