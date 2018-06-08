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Дональд Трамп досрочно покинет саммит «Большой семерки»

  • 8.06.2018, 9:05
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Фото: EPA

Перед этим президент США проведет переговоры с лидером Франции и премьером Канады.

Президент США Дональд Трамп покинет открывающийся в пятницу двухдневный саммит "Большой семерки" на несколько часов раньше запланированного срока, сообщил Белый дом. Трамп пропустит сессии, посвященные проблемам охраны окружающей среды и изменения климата. Его место займет один из помощников, сообщает svoboda.org.

Причины досрочного отбытия Трампа — в его разногласиях с президентом Франции Эммануэлем Макроном и хозяинном саммита премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Тем не менее сегодня американский президент проведет личные встречи с обоими лидерами.

В центре расхождений — вопросы пошлин, которые США наложили на европейские и канадские сталь и алюминий. Трамп уверен, что Америка выйдет победителем в этих спорах, но лично участвовать в них он не хочет.

В твите, разозлившем Трампа, Макрон написал: "Америка из-за своих действий может быть не допущена к подписанию итогового коммюнике саммита. Не страшно, если американского президента не заботит, что он окажется в одиночестве. Остальные 6 участников вполне могут подписать документ и без него, так как представляют солидарное сообщество с общими ценностями, богатым историческим прошлым и экономической мощью, делащими его реальной силой в мире".

На это Трамп ответил: "Доведите до премьер-министра Трюдо и президента Макрона, что они облагают американские товары огромной пошлиной и создают нетарифные барьеры американскому экспорту. Профицит Евросоюза в торговле с США — 151 миллиард долларов, и Канада не пускает на свой рынок американских фермеров и других товаропроизводителей. Тем не менее с удовольствием встречусь с ними обоими".

Лидеры стран "Большой семерки" 8 и 9 июня проведут встречу в канадской провинции Квебек. На ней президент Франции и премьер Канады намерены убедить Дональда Трампа "вернуться к нормальным торговым отношениям".

Из Канады президент США, без заезда домой, вылетает в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.


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