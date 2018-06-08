Житель Ливии дважды сорвал джекпот в одной и той же лотерее 8.06.2018, 9:16

За все время проведения розыгрыша Dubai Duty Free миллионерами стали более 160 человек.

Фортуна дважды улыбнулась 73-летнему гражданину Ливана в одной и той же лотерее.

Как сообщает belnovosti.by, мужчина выиграл главный приз лотереи Dubai Duty Free — 1 000 000 долларов. Впервые счастливчик получил главный приз, приняв участие в игре в 2012 году. Прошло более пяти лет, и ливанец вновь решил попытать удачу. И вот он снова миллионер.

По информации организаторов лотереи, за все время проведения розыгрыша миллионерами стали более 160 человек.