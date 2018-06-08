Украинский самолет перехватил российский ракетный корабль 1 8.06.2018, 9:39

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Инцидент произошел возле острова Змеиный в Черном море.

2 июня российский малый ракетный корабль подошел к украинской границе и был перехвачен авиацией. Инцидент произошел около полудня, передает "Деловая столица" со ссылкой на газету "Думская".

Военным поступила информация, что неизвестный корабль находится вблизи острова Змеиный. На выяснение принадлежности судна был направлен Ан-26 Сакской бригады морской авиации.

С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море. Самолет проконтролировал бегство российского судна, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино.

Также отмечается, что 41 бригада ракетных кораблей черноморского флота РФ взяла под охрану захваченные в 2014 году украинские газодобывающие платформы. В операции участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Ротация проводится каждые две недели.