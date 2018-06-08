Мэй предложит G7 план по группе быстрого реагирования на действия России 2 8.06.2018, 9:52

Фото: Jette Carr

Разработку плана анонсировал Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить план по формированию так называемой группы быстрого реагирования для выявления «преступных действий России», в том числе киберпреступлений и убийств.

Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон, запись разговора которого с членами Консервативной партии приводит в четверг информационный портал BuzzFeed.

«В пятницу Тереза Мэй будет в Шарлевуа в Канаде для участия в G7. Она будет продвигать британский план, который получит международную поддержку, по формированию группы быстрого реагирования для выявления российских преступных действий, — неважно, идет ли речь о киберпреступлениях или убийствах […]», — приводит портал слова Джонсона.

Саммит Группы семи пройдет 8−9 июня в городе Ла Мальбе (регион Шарлевуа) в провинции Квебек.