Меган Маркл и принц Гарри готовятся стать родителями 8.06.2018, 9:59

1,800

Дети являются приоритетом для королевской четы.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые сыграли свадьбу в конце мая 2018 года, решили не медлить с пополнением в семье: как сообщает ряд зарубежных СМИ, 36-летняя американская актриса и 33-летний наследник британского престола, собираются в скором времени стать родителями.

Источник, близкий к герцогине Сассекской, подтвердил Us Weekly, что сейчас дети являются приоритетом для королевской четы. Инсайдер рассказал: «Меган и Гарри планируют завести ребенка. Они мечтают о детях и будут работать над тем, чтобы в их семье произошло пополнение».

Однако источник подчеркнул, что Меган и Гарри не торопятся заводить детей, поскольку сейчас у молодоженов много дел: «Они не будут спешить, но они оба ждут подходящего момента. Меган и Гарри будут отличными родителями».

Кроме того, по данным инсайдера, мать Меган Дория мечтает стать бабушкой и считает, что внук или внучка появится у нее уже примерно через год.

Напомним, о романе Меган и Гарри стало известно в 2016 году, осенью 2017 года пара объявила о помолвке.