Путин просил Курца организовать ему встречу с Трампом в Вене 2 8.06.2018, 10:07

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Правитель РФ ищет встречи с Трампом, но не решается ехать в Вашингтон.

Президент России Владимир Путин просил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с участием президента США Дональда Трампа в Вене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника.

Как пишет издание, тема встречи Путина и Трампа поднималась во время визита президента РФ в Вену 5 июня. Отмечается, что Курц принял просьбу Путина и пообещал передать ее Трампу. То, что Вена заявляла о своей готовности организовать встречу президентов РФ и США, подтвердили также и в Белом доме.

WSJ отмечает, что Путин не хочет проводить этот саммит в Вашингтоне и "предпочел бы нейтральное место". В Кремле считают, что встреча Путина и Трампа до сих пор не была организована из-за политической нестабильности в США и недостаточной инициативы Вашингтона. На вопрос журналиста ORF о причинах того, почему саммит все еще не состоялся, российский президент во время интервью в Вене предложил "спросить коллег в США".

Трамп положительно относится к возможности прямого диалога с Путиным.

"Что касается потенциальной встречи - когда придет время, о ней объявят", - цитирует издание посла США в РФ Джона Хантсмана.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

И Москва, и Вашингтон заявляют, что открыты к встречи, но решение зависит от противоположной стороны.