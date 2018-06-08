Молочный экспорт опять под ударом 3 8.06.2018, 10:11

Россельхознадзор продолжает вытеснять белорусское молоко с российского рынка.

Беларусь поставляет молочные продукты в 46 стран. Претензии по ее качеству поступают лишь от одного импортера – России, сообщила на состоявшемся в Минске семинаре «Современные подходы к обеспечению качества и безопасности молочной продукции» начальник отдела лабораторного контроля Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Руслана Лизун, пишет «Экономическая газета».

Основанием для ограничения Россельхознадзором с 6 июня поставок в РФ ряда позиций белорусской «молочки» названо ее несоответствие требованиям безопасности. В числе видов, на которые якобы приходится наибольшее количество нарушений, указаны молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные, ультрапастеризованные, сухие, концентрированные, консервированные, сгущенные, сыворотка молочная, ее концентрат.

На рынке ЕАЭС, включая российский, они являются объектом технического регулирования техрегламентом ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Этим документом установлены нормативные требования к молоку и продуктам его переработки, в частности, по 4 видам антибиотиков: левомицетину, тетрациклиновой группе, стрептомицину и пенициллину. Скажем, стрептомицина в 1 кг продукта должно быть менее 0,2 мг. Более строгая норма установлена в отношении содержания пенициллина – до 0,004 мг/кг.

Чтобы обнаружить столь мизерное количество опасных для здоровья потребителей веществ, требуются соответствующие методики. В нашей стране контроль регламентированных антибиотиков осуществляется на основе Указаний Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода от 19.12.2017 № 05/3674.

На наличие тетрациклинов и пенициллина ежедневно проверяется каждая партия молочной продукции. Остальные два вида антибиотиков контролируются в ней с периодичностью, не превышающей 10 суток.

В случае обнаружения в молочном сырье антибиотиков осуществляется его возврат поставщику и проводится расследование причин и путей их попадания в пищевую продукцию.

Кроме того, в течение месяца осуществляется усиленный мониторинг качества продукции таких поставщиков, в т.ч. на протяжении 3 дней подряд проверяется каждая партия молока. При этом нарушители ветеринарных требований, установленных для производителей молочной продукции, даже после устранения причин, связанных с ее безопасностью, остаются в «черном» списке неблагонадежных поставщиков, и наличие в их продукции антибиотиков должно проверяться ежемесячно.

Впрочем, Россельхознадзор не замечает эффективности этого контроля и продолжает твердить о низкой квалификации белорусских ветспециалистов. Более того, не обнаруживая в нашей продукции остатков «молочных» антибиотиков, он расширил претензии, обвиняя в наличии в ней «мясных» ветпрепаратов.

Как пояснила Р. Лизун, в качестве правового основания для этого используется п. 3 ст. 13 ТР ТС 021/2011, согласно которому непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения должно быть получено от продуктивных животных, которые не подвергались воздействию эстрогенных, гормональных веществ, антибиотиков и других лекарственных средств для ветеринарного применения, введенных перед убоем до истечения сроков их выведения из организмов таких животных. Аргументы белорусской стороны о безосновательности применения данного требования к молочной отрасли, о том, что наши животноводы «не убивают» коров для получения молока, россиянами не принимаются.

Ветслужба Беларуси и руководители Минсельхозпрода утверждают, что национальная система обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в т.ч. молочной, в настоящее время функционирует исправно и позволяет потребителям, включая иностранных, не опасаться за свое здоровье.

Поэтому новая инициатива Россельхознадзора об ограничении ввоза на российский рынок белорусского молока в емкостях, превышающих объем 2,5 л, была ими воспринята как недружественный шаг, предпринятый в «протекционистских» целях. В частности, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, принимающий участие в проходящих на этой неделе мероприятиях «Белагро-2018», обратил внимание журналистов на «неаргументированные, необоснованные ничем действия», направленные на «выбивание с рынка» белорусских предприятий.