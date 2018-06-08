СМИ: США тайно просили Саудовскую Аравию повлиять на цену нефти 8.06.2018, 10:52

Чиновник Трампа обращался к саудовскому наследному принцу.

За день до того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном, один из чиновников администрации американского президента тайно обратился к Саудовской Аравии с просьбой стабилизировать цены на нефть, если они вдруг резко повысятся. Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters.

По данным агентства, Вашингтон беспокоился, что поставки нефти из Ирана будут нарушены из-за расторжения ядерной сделки и санкций, а это, в свою очередь, приведет к росту цен на нефтепродукты.

Фактически, США просили Саудовскую Аравии нарастить объемы добычи нефти.

"Высокопоставленный представитель администрации США звонил саудовскому наследному принцу Мохаммеду бин Салману, чтобы убедиться, что Вашингтон может рассчитывать на Эр-Рияд", – сообщает агентство.

Один из источников сказал, что звонок состоялся 7 мая. Другие два не указали дату звонка.

Пресс-секретарь Белого дома отказался комментировать вопрос о том, имел ли место звонок. Старший официальный представитель Саудовской Аравии не подтвердил конкретно этот разговор, но сказал: "Нам было известно о решении до объявления ... Мы всегда беседуем с США о стабильности нефтяного рынка".

Напомним, инвесторы продолжают оценивать возможные итоги встречи ОПЕК+, которая состоится в Вене 22-23 июня. По мнению экспертов, высока вероятность, что участники встречи не смогут прийти к консенсусу в вопросе об объемах добычи нефти. Аналитики указывают, что договоренность оставить ограничения на прежнем уровне может поднять котировки Brent до 100 долларов за баррель, а решение отменить ограничение приведет к падению цен до 50 долларов за баррель.