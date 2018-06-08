Бенедикт Камбербэтч решил попробовать себя в качестве режиссера 8.06.2018, 10:59

Бенедикт Камбербэтч

Фото: globallookpress.com

Актер хочет снять фильм без своего участия.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, который исполнил главную роль в нашумевшем сериале "Патрик Мелроуз", рассказал, что хотел попробовать себя и в качестве режиссера. Об этом он поведал в интервью своей коллеге и соотечественнице Клэр Фой в рамках проекта журнала Variety под названием Actors on Actors, сообщает segodnya.ua.

По словам актера, за все время работы перед камерой ему захотелось погрузиться в его суть и снять какой-нибудь фильм без своего участия. Понимая всю сложность этого ремесла, он хотел бы начать с чего-то небольшого, что бы могло сгодиться в качестве пробы пера. Камбербэтч также сообщил, что предпочел бы на время сосредоточиться на игре в театре.

Кроме того, Камбербэтч подробно рассказал о работе над экранизацией пяти новелл Эдварда Сент-Обина о Патрике Мелроузе. В мини-сериале 41-летний актер не только сыграл главного героя, но и принял участие в качестве продюсера, и последнее амплуа ему очень понравилось.

Отдельной темой, одинаково волнующей как Клэр Фой, так и ее собеседника, стало соотношение между публичным и частном в жизни людей, в силу работы вынужденных быть частью светской жизни. И если это удается каким-то образом нормировать, ограничиваясь обязательными мероприятиями, то избежать влияния вездесущих цифровых технологий и гаджетов куда сложнее.

Актер посетовал на всеобщую манию делать селфи, которая становится в современном мире чем-то вроде "виртуального рукопожатия".