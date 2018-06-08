Путин предложил давать гражданство тем, кто связан с «русским миром» 2 8.06.2018, 11:12

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По мнению Кремля, это должно исправить демографическую ситуацию в России.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообщался с "беженцами из Украины", которые, по их словам, были вынуждены уехать из страны, когда в Донбассе начались боевые действия. Сейчас эти люди живут в Ростовской области и просят президента облегчить для них миграционное законодательство России. В частности, избавить от их "собирания многочисленных справок, которые дорого стоят", и облегчить устройство на работу, сообщает currenttime.tv.

"Мне неловко слушать, что существует проблема с трудоустройством (беженцев из Украины), – заявил на это Путин. – Они находятся в сложной жизненной ситуации, и они нам не чужие".

Он подчеркнул, что согласен с тем, что должно быть облегчено получение гражданства для граждан Украины и других стран бывшего СССР, которые хотят переселиться в Россию.

"Я глубоко убежден, что мы должны пойти по пути либерализации российского законодательства. У нас есть проекты законов на эту тему, но, к сожалению, они не реализованы", – сказан Путин.

По его мнению, гражданство России в облегченном порядке должны получать "вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности", – те, кто "кровно связаны с русским миром, владеющие русским языком, желающие работать в России и имеющие соответствующие компетенции".

"Должны быть приняты серьезные кардинальные меры в этой области", – подчеркнул Путин. Привлечение мигрантов в Россию, по его словам, сегодня "имеет и гуманитарное и экономическое измерение с учетом сложной демографической ситуации в России".

"У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%, и это уже становится ограничителем экономического роста, – сказал он. – И мы с этим ничего не можем сделать. Одно из немногих средств решения этой проблемы – это привлечение наших соотечественников в Россию".