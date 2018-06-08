Белорусская пенсия: светит, но не греет 5 8.06.2018, 11:34

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Фото: profiz.ru﻿

«Социальная пенсия» убедительно доказывает, что никакой социального государства у нас не существует и близко.

Портал социальной защиты населения сделал сервис под названием «калькулятор пенсий». Из него можно узнать только одно - достойных пенсий белорусам пока не видно, пишет Татьяна Лисиченко для сайта

novychas.by. Но сервис все-таки очень интересный.

Какая же у нас зарплата?

Рядом с калькулятором содержатся основные показатели того, исходя из чего пенсия и рассчитывается. Из них мы узнаем, что минимальная пенсия составляет 51,65 рубль.

Правда, эта минимальная пенсия на сайте - только для расчетов. В реалиях выплачивается «минимальная социальная пенсия», которая составляет 50 процентов бюджета прожиточного минимума.

А бюджет прожиточного минимума сейчас - 206,58 рублей. «Социальная пенсия» убедительно доказывает, что никакой социального государства у нас не существует и близко. Государство, которое обеспечивает минимальную социальную пенсию, которая в два раза меньше прожиточного минимума - то есть, необходимый для простого выживания уровень, - вряд ли может называться «социальным».

Фото: brest.biz﻿

Пенсий не видно

Самое сложное в пенсионном калькуляторе - вычислить коэффициент заработка. Но этим мы заморачиваться не будем. Мы возьмем условно «среднестатистическую» женщину, которая после школы поступила в университет, в возрасте 23 лет его закончила. При этом родила двух детей - то есть, два раза уходила в декретный отпуск (минус шесть лет стажа). И при этом всю жизнь работала, скажем, учительницей в одной и той же школе, получая среднюю по стране зарплату (коэффициент = 1). По новым правилам, она выйдет на пенсию в 60 лет. Таким образом, у нее набирается 30 лет трудового стажа (1 год набросить на «испытательный срок»).

Пенсионный калькулятор говорит, что в таком случае ее пенсия составит скромные 303 рубля. По 10 рублей за каждый год работы.

Сумма, конечно, впечатляет отрицательно. Особенно с учетом того, что в течение 30 лет каждый месяц эта учительница (точнее, ее работодатель) выплачивал в Фонд социальной защиты около трети своей зарплаты.

Но и это еще не самое прикольное. Самое прикольное, что рабочий человек в тех же условиях (30 лет стажа со средней по стране зарплатой) получит 279 рублей пенсии. То-есть, в равных условиях пенсия у мужчин ниже.

Ловушка страхового стажа

Но на самом деле описанная нами белоруска - это такой, как говорят в интернете, «сферический конь в вакууме», то-есть, идеальная модель. Жизнь же непростая, в ней есть разные ситуации - хорошие и плохие. И вряд ли кто не оказывался за 30 лет в сложной ситуации. Тем более в наши мобильные времена вряд ли кто будет работать 30 лет на одном месте работы.

И вот тут начинается ловушка: чтобы получить трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет (кроме достижения установленного возраста), нужно наличие минимального страхового стажа. В 2018 году он должен быть не менее 16 лет 6 месяцев.

В чем проблема? Общий трудовой стаж - это совокупная продолжительность трудовой, предпринимательской, общественной и иной деятельности, установленной законодательством. Он включает в себя, помимо трудовой деятельности, военную службу, декретный отпуск, период временной нетрудоспособности, период пребывания на инвалидности, а также отпуск по уходу за инвалидом и прочее.

Страховой же стаж - это время, в которое работодатель (или сам гражданин, как предприниматель) делал обязательные отчисления в Фонд социальной защиты населения. Т.е. вышеперечисленные пункты (кроме трудовой деятельности) в этот стаж не включаются.

Таким образом, например, человек, который ухаживает за инвалидом, получает стаж рабочий, но не получает страховой! И на основании отсутствия страхового стажа пенсия ему не начисляется вообще!

В эту ловушку попало довольно много народу. В итоге «депутаты» «соизволили»: для тех, кто ухаживал за инвалидами I группы, детьми-инвалидами до 18 лет или престарелыми родственниками, а также для силовиков и военных, которые отслужили минимум 10 лет, но не успели получить право на специальную пенсию, - минимальный страховой стаж сократили до 10 лет. Но для всех остальных он увеличивается каждый год на полгода и к 2025 году должен составить 20 лет.

Следует отметить, что по сравнению, например, с Россией и Украиной, страховой стаж в Беларуси имеет самые строгие правила исчисления. В упомянутых странах в страховой стаж не включается только обучение в вузах и ссузах, установлены определенные границы по продолжительности декретного отпуска (в России - по 1,5 года на одного ребенка, в Украине - по 3 года).

Между тем, в той же Украине с 2018 года страховыми стаж также повышается - с 15 до 25 лет по белорусскому принципу: с ежегодным увеличением на 12 месяцев. Но тем, кто из-за новаций не успевает набрать страховой стаж, закон допускает его компенсацию через платежи в пенсионный фонд.

У нас «докупить» страховой стаж нельзя, и пока такая возможность, по словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, не рассматривается.

Фото: actualcomment.ru﻿

Ситуация будет ухудшаться

Разумеется, пенсионная реформа происходит не от хорошей жизни. В Беларуси сокращается количество рабочих и увеличивается количество пенсионеров, чего Фонд социальной защиты не выдерживает.

Как следует из сборника Белстата «Беларусь в цифрах, 2018», численность занятых в экономике на одного пенсионера сокращается. Если 2014 году на одного пенсионера приходилось 1,69 рабочих, то в прошлом году - только 1,59. В 2016 году на 100 работающих белорусов приходилось 62 пенсионеры.

Работает на пенсии каждый четвертый белорус - 24,9% от общего числа пенсионеров. В 2017 году 646 тысяч белорусов продолжали работать после выхода на заслуженный отдых. Но сокращается и эта цифра. В 2015 году работающих пенсионеров была 651 тысяча.

Таким образом, скоро просто не будет за счет кого платить пенсии.

Как заработать пенсию?

Что же делать белорусу или белоруске, чтобы заработать не государственные слезы, а достойную пенсию?

Выход, кажется, очевидным. Если государство не в состоянии платить нормальную пенсию, есть три варианта.

Вариант первый: ничего не платить в фонд социальной защиты, а пенсию накапливать самостоятельно. К этому нас и подталкивает «пенсионный калькулятор». Но это одновременно и стимулирование «зарплат в конвертах», с чем мы, кажется, все время боремся с переменной успешностью.

Но Фонд социальной защиты пенсии не накапливает - он их выплачивает. И, если мы вдруг прекратим его финансирование, то пенсионеры не получат пенсии сейчас.

Фото: vse42.ru﻿

Второй выход в последнее время подсказывают нам разные высокие чиновники и Лукашенко персонально: воспитывать детей так, чтобы они помогали престарелым родителям. Однако как их вообще иметь, этих детей, если их рождение и воспитание государство поддерживает только на словах, а на деле ну никак не учитывает декретный отпуск в пенсионном обеспечении? Получается замкнутый круг: мы не рожаем детей, чтобы не потерять пенсию, а пенсии не будет, потому что у нас нет детей (читай - будущей рабочей силы, которая заплатит взносы в ФСЗН, когда на пенсию выйдем мы).

Третье выход - самое сложное. Это начать реформу пенсионной системы. Не «реформу» в виде повышения пенсионного возраста, а «системы». То-есть, как это и делается в нормальных странах, перевести ФСЗН в нормальный, прозрачный инвестиционный фонд. У которого не возникают «дыры» неизвестно почему, который не спонсирует государственные мегапроекта. Можно дать возможности накопительной пенсии - наряду с государственной. Много чего можно сделать.

Но белорусские чиновники от социальной защиты, вместо того, чтобы выработать и начать реформу пенсионной системы, только и делают, что жалуются на нехватку денег.

Извините, а куда вы их дели - наши налоги и отчисления?