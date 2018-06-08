Мустафа Джемилев: Самой главной цели Сенцов достиг 8.06.2018, 11:29

Мустафа Джемилев

Западные страны могут ввести новые жесткие санкции по отношению к России.

В интервью изданию "Украинская правда" уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал о том, что его от голодовки, которая длилась 303 дня, отговорил советский академик и диссидент Андрей Сахаров.

"Для моего освобождения много сделал Сахаров. В конце он сказал мне: "Я прошу тебя, прекрати голодовку, твоя жизнь на руку нашим врагам". Отвергать его слова я не мог", – отметил Джемилев.

По его мнению, никто не может сказать голодающему: "продолжай голодовку", потому что это – ответственность за его возможную смерть.

Джемилев сказал, что ничего не сделал для осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы убедить его бросить голодать: "Что я скажу Олегу Сенцову? Что я для него сделал? Я ничего для него не сделал. У него нет передо мною такой обязанности, как была у меня перед Сахаровым. Поэтому говорить просто "снимай голодовку" – это человеческий долг. Но сам человек должен решать – снимать или не снимать".

Джемилев высказал мнение, что если сейчас западные страны введут жесткие санкции по отношению к России в ответ на голодовку Сенцова, это будет большим результатом.

"Хотя самой главной цели он достиг – привлек максимальное внимание. Сказано столько о беспределе и беззаконии российских органов. Хотя если говорить цинично, то смерть Сенцова, конечно, вызовет еще больший резонанс", – добавил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

28 мая в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

4 июня Сенцова посетил адвокат Дмитрий Динзе. Ссылаясь на информацию врачей, адвокат сообщил, что есть большая вероятность того, что у Сенцова начнут отказывать почки. За время голодовки режиссер похудел на 8 кг.

6 июня адвокат Дмитрий Динзе заявил, что на этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении Сенцова через капельницу и через нос.